Kothari Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kothari Industrial lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kothari Industrial ein EPS von -0,830 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 250,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 506,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at