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17.11.2026 06:31:28
Kothari Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kothari Industrial hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 567,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kothari Industrial 495,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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