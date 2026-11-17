Kothari Industrial hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 567,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kothari Industrial 495,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at