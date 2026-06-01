Kothari Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kothari Products äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,08 Prozent auf 3,17 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,17 INR beziffert, während im Vorjahr -15,950 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kothari Products 10,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at