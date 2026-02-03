kotobuki Spirits hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

kotobuki Spirits hat am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

kotobuki Spirits hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at