kotobuki Spirits legte Quartalsergebnis vor

kotobuki Spirits lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 21,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,55 Prozent auf 20,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at