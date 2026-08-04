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04.08.2026 06:31:29
kotobuki Spirits veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
kotobuki Spirits lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 17,69 JPY gegenüber 14,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 18,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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