KOTOBUKIYA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KOTOBUKIYA gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 21,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 78,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KOTOBUKIYA im vergangenen Quartal 4,79 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOTOBUKIYA 5,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 61,65 JPY gegenüber 136,72 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,66 Prozent auf 16,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 16,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at