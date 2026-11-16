KOTOBUKIYA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KOTOBUKIYA äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28,30 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KOTOBUKIYA ein EPS von 12,93 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,16 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at