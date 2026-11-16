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16.11.2026 06:31:29
KOTOBUKIYA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KOTOBUKIYA äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28,30 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KOTOBUKIYA ein EPS von 12,93 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3,16 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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