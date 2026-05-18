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18.05.2026 06:31:29
KOTOBUKIYA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KOTOBUKIYA hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 40,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOTOBUKIYA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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