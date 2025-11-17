|
17.11.2025 06:31:29
KOTOBUKIYA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KOTOBUKIYA präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,780 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
