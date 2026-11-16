Koukandekirukun,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Koukandekirukun,Inc Registered lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at