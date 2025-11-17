Koukandekirukun,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koukandekirukun,Inc Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 1,68 JPY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,680 JPY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Koukandekirukun,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at