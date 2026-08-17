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17.08.2026 06:31:29
Koukandekirukun,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Koukandekirukun,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,76 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Koukandekirukun,Inc Registered ein EPS von -12,480 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,75 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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