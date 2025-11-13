KOURAKUEN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOURAKUEN äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 23,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KOURAKUEN im vergangenen Quartal 7,54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOURAKUEN 7,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at