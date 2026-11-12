KOURAKUEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOURAKUEN hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 23,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at