KOURAKUEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KOURAKUEN ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOURAKUEN die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,85 Prozent auf 7,60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 60,47 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 48,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,84 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at