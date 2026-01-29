BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
29.01.2026 05:41:38
Kovac: Auswärts-Rückspiel kein großer Nachteil mehr
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Niko Kovac sieht durch die Konstellation in den Champions-League-Playoffs mit dem Rückspiel auswärts keinen großen Nachteil. "Früher gab es die Auswärtstorregel. Da war das sicherlich von mehr Bedeutung als jetzt", sagte der 54-Jährige nach dem 0:2 gegen Inter Mailand. Durch die Niederlage zum Abschluss der Ligaphase rutschte der BVB aus den Top-16.
In den Playoffs um das Achtelfinale spielt der Revierclub nun entweder gegen Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen oder gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel wird am 17. oder 18. Februar in Dortmund ausgetragen. Das Rückspiel dann am 24. oder 25. Februar im Rheinland oder in Italien. Welcher Gegner es wird, erfährt der BVB bei der Auslosung in Nyon am Freitag um 12.00 Uhr./the/DP/zb
