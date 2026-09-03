Kovac schwärmt von BVB-Sportdirektor Book - Aktie höher

Borussia Dortmunds Chefcoach Niko Kovac ist nach dem Ende der Transferfrist im deutschen Profifußball voll des Lobes über den neuen Sportdirektor Ole Book.

"Es war eine richtig sehr gute Zusammenarbeit. Ich finde, dass er sich vom ersten Tag an Gedanken gemacht hat", sagte Kovac über den von der SV Elversberg gekommenen Nachfolger von Sebastian Kehl.

"Wir sind mit dem Transferfenster sehr zufrieden", meinte Kovac weiter. "Der Club hat die richtigen Leute, die uns auf einer anderen Ebene weiterhelfen, geholt. Leute, die uns technisch einiges geben." Book hatte nach seinem Einstand in Dortmund Ende März die Zugänge Konstantinos Karetsas (KRC Genk), Giannis Konstantelias (PAOK Saloniki), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Joane Gadou ( Red Bull Salzburg) und Ethan Nwaneri (FC Arsenal) verpflichtet.

Kovac-Rat an Book

Insbesondere die Last-Minute-Leihe von Flügelspieler Nwaneri nach dem Kreuzbandriss von Konstantelias lobte Kovac. "Allein der Transfer ging bis tief in die Morgenstunden", sagte der BVB-Coach und äußerte einen dringenden Rat an Book. "Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Tag Urlaub gemacht hat. Den sollte er sich jetzt wirklich in den nächsten paar Tagen und vielleicht auch Wochen nehmen. Denn das war sicherlich schon verdammt viel Arbeit."

Die BVB-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,46 Prozent auf 3,26 Euro.

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DORTMUND (dpa-AFX)