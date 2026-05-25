25.05.2026 06:31:29

Kovai Medical Center Hospital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kovai Medical Center Hospital stellte am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 49,99 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,14 Milliarden INR – ein Plus von 15,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kovai Medical Center Hospital 3,57 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 223,41 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Kovai Medical Center Hospital 190,95 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,86 Milliarden INR gegenüber 13,70 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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