Kovai Medical Center Hospital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kovai Medical Center Hospital veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,79 INR, nach 46,32 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,92 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at