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13.11.2026 06:31:28
Kovai Medical Center Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kovai Medical Center Hospital hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,34 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kovai Medical Center Hospital ein EPS von 53,79 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kovai Medical Center Hospital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,73 Milliarden INR im Vergleich zu 3,92 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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