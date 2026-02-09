Kovai Medical Center Hospital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kovai Medical Center Hospital hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,83 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,07 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at