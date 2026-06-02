Kovo+ öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kovo+ hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,9 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at