Kovo+: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kovo+ lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,5 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 34,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at