Kovo+ verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kovo+ hat am 28.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kovo+ ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Umsatzseitig wurden 3,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kovo+ 3,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at