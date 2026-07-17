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17.07.2026 06:31:29
KOWA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KOWA hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 46,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,19 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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