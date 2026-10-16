KOWA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KOWA lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KOWA einen Umsatz von 1,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at