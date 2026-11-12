Koyosha: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Koyosha hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Koyosha im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Koyosha 1,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at