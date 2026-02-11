Koyosha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Koyosha hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 88,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 60,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Koyosha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at