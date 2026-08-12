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12.08.2026 06:31:29
Koyosha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Koyosha hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,63 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,520 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,33 Prozent auf 993,3 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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