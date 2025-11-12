Koyosha präsentierte Quartalsergebnisse

Koyosha lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 8,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Koyosha 1,13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

