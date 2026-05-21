Koyosha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Koyosha hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 13,95 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Koyosha 3,61 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden JPY, gegenüber 1,26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,49 Prozent präsentiert.

Koyosha hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 31,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 17,95 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Koyosha im vergangenen Geschäftsjahr 4,83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Koyosha 4,73 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at