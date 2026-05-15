Koyou Rentia gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Koyou Rentia hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 38,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,37 Prozent zurück. Hier wurden 8,83 Milliarden JPY gegenüber 8,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at