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13.08.2026 06:31:29
Koza Altin Izletmeleri: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Koza Altin Izletmeleri lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 TRY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66,27 Prozent auf 4,58 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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