Koza Altin Izletmeleri: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Koza Altin Izletmeleri hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 71,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at