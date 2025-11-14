Koza Altin Izletmeleri stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Koza Altin Izletmeleri gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 147,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 55,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at