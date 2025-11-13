Koza Altin Izletmeleri stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Koza Altin Izletmeleri hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 TRY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 200,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,59 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at