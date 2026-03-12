|
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri hat am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,51 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,130 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 3,70 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 178,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,33 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,03 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,950 TRY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 17,71 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,24 Milliarden TRY umgesetzt.
