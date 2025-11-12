KOZO KEIKAKU ENGINEERING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KOZO KEIKAKU ENGINEERING ein Ergebnis je Aktie von -27,020 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat KOZO KEIKAKU ENGINEERING mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at