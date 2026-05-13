KOZO KEIKAKU ENGINEERING: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KOZO KEIKAKU ENGINEERING präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 98,07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOZO KEIKAKU ENGINEERING 81,58 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at