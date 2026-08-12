KOZO KEIKAKU ENGINEERING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 111,08 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat KOZO KEIKAKU ENGINEERING 6,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 200,34 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 192,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KOZO KEIKAKU ENGINEERING in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,14 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at