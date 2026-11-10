KOZO KEIKAKU ENGINEERING: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22,69 JPY gegenüber -12,540 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,48 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KOZO KEIKAKU ENGINEERING einen Umsatz von 4,20 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at