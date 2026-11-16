Kozosushi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kozosushi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Kozosushi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,83 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,14 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at