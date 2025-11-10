Kozosushi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kozosushi ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kozosushi die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kozosushi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,680 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 4,83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at