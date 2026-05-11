Kozosushi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kozosushi hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kozosushi ein EPS von -0,140 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 4,92 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at