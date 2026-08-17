Kozosushi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kozosushi präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,560 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 4,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kozosushi 4,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at