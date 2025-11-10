KP Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KP Energy hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KP Energy 3,74 INR je Aktie verdient.

KP Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at