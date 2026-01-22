KP Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KP Energy veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,18 INR, nach 3,96 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,89 Prozent auf 3,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at