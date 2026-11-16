KP Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KP Energy hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KP Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,39 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at