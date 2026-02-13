KP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 124,38 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 267,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,07 Prozent auf 66,13 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 66,85 Milliarden KRW gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 31,410 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KP mit einem Umsatz von insgesamt 251,12 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -6,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at